Adultos mayores de seis localidades compartieron una jornada de música, danza y encuentro en Cutral Co

Convocó a agrupaciones de coro y folclore de Neuquén capital, Centenario, Plottier, Cipolletti, Cutral Co y Plaza Huincul

El Centro Cultural José H. Rioseco fue escenario este sábado de un encuentro intercultural que reunió a adultos mayores de distintas localidades de la región, en una jornada dedicada a la música, la danza y al intercambio entre grupos.

La actividad convocó a agrupaciones de coro y folclore de Neuquén capital, Centenario, Plottier, Cipolletti, Cutral Co y Plaza Huincul, que presentaron distintas expresiones artísticas a través del canto y la danza.

El encuentro contó con la participación del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; la secretaria general, Sandra Valdivia; la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa; y el coordinador de Cultura, Cristian Garcés.

Durante la jornada, Rioseco destacó el valor de generar espacios de participación y socialización para los adultos mayores. “Es una etapa en la que se entiende más la vida, más al ser humano, que tenemos que sociabilizar y compartir nuestra vida con el otro. Y eso nos hace vivir y tener una mejor calidad de vida”, señaló.

La propuesta tuvo como eje el intercambio cultural y la posibilidad de que los participantes compartieran con otros grupos actividades que forman parte de su vida cotidiana.

En ese sentido, Ferreyra Mesa sostuvo que el objetivo fue que los asistentes pudieran “compartir el arte, la música, la danza” y puso el foco en la participación activa de los adultos mayores. “Las ganas de compartir, de aprender y de bailar no se jubilan”, afirmó.

La jornada permitió así reunir en un mismo espacio a representantes de distintas ciudades, con el arte como punto de encuentro y como herramienta para fortalecer los vínculos sociales entre las personas mayores.