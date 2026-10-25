La UTN inauguró el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos

Un espacio destinado a ampliar las oportunidades de capacitación vinculadas a una de las principales actividades productivas de la provincia.

La Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) inauguró el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos en UTN Oficios, un espacio destinado a ampliar las oportunidades de capacitación vinculadas a una de las principales actividades productivas de la provincia.

La iniciativa fue impulsada por la secretaría de Extensión Universitaria y Cultura y también permitirá realizar prácticas académicas para estudiantes de las carreras de grado y del Colegio Preuniversitario Tecnológico.

El acto contó con la presencia de la decana de la Facultad Regional Neuquén, ingeniera Patricia González; el vicedecano, ingeniero Henry Torrico; y las anteriores autoridades de la institución, ingenieros Pablo Liscovsky y Horacio Spesot. También participaron representantes de las distintas secretarías de la Facultad, integrantes de la Cámara de Empresarios de Cutral Co y Plaza Huincul, además de docentes y nodocentes que formaron parte del proyecto.

Un proyecto realizado con recursos propios

El laboratorio fue diseñado y construido íntegramente con recursos propios de la UTN Facultad Regional Neuquén, a partir del trabajo conjunto de profesionales, personal técnico y estudiantes.

El diseño estuvo a cargo de los ingenieros Horacio Spesot, Juan Castro y Ariel Agnello, mientras que la construcción fue realizada por el equipo de Mantenimiento, encabezado por Carlos Palma.

En el proyecto también colaboraron estudiantes de Ingeniería Electrónica, quienes participaron en la instalación de componentes electrónicos.