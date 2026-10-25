Neuquén y la ONU realizarán una capacitación sobre emisiones de metano

La actividad será gratuita y virtual.

El Gobierno de Neuquén y el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organizarán el webinar “Emisiones de metano: el marco de reporte de OGMP 2.0”, en continuidad con Vaca Muerta Metano Near Zero 2026.

Durante las dos jornadas se analizarán los niveles de reporte de OGMP 2.0, el Gold Standard, los métodos de medición y los desafíos técnicos vinculados con la producción, el transporte y el procesamiento de hidrocarburos.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la calidad de los datos sobre emisiones de metano, un aspecto clave para avanzar en su reducción y en una gestión ambiental más rigurosa del sector energético.

La actividad será gratuita y virtual. La inscripción está disponible en https://metano.neuquen.gov.ar/capacitacion.