Los usuarios del EPEN ya pueden inscribirse para obtener un 30% de descuento en la luz

El trámite es online y requiere completar tres datos y validar la identidad del solicitante.

Los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) ya pueden inscribirse en la Tarifa Neuquina para acceder a un descuento del 30% en los cargos fijos y variables de sus facturas de electricidad.

El formulario de adhesión está disponible en el sitio oficial tarifaneuquina.neuquen.gob.ar. El trámite es online y requiere completar tres datos y validar la identidad del solicitante.

Según informó el gobernador Rolando Figueroa, la rebaja comenzará a aplicarse en noviembre y se verá reflejada en las facturas que lleguen en diciembre. Las inscripciones procesadas hasta el día 10 de cada mes permitirán acceder al beneficio en el período siguiente.

La medida alcanzará a más de 96.000 usuarios residenciales, equivalentes al 87% del total atendido por el EPEN.

Figueroa explicó que el descuento será posible gracias a la renegociación del reconocimiento de las regalías hidroeléctricas, que ahora se calculan sobre el 100% del valor de referencia. Esos ingresos se redistribuirán entre los usuarios del ente mediante un subsidio.

Además, el gobernador adelantó que el beneficio del 30% se extenderá a establecimientos hoteleros y gastronómicos de la provincia, como parte de las medidas para reducir los costos energéticos y promover la actividad económica.