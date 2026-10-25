Torneo Regional: Empate en Bariloche entre Cruz del Sur y Alianza

Fue por 0 a 0 y la serie se define en Cutral Co

En el partido de ida de la tercera ronda del Regional Amateur, el equipo de Rio Negro y el de Cutral Co igualaron 0 a 0 en un partido que tuvo situaciones para ambos equipos que no supieron aprovechar.

Alianza buscaba un buen resultado como visitante para definir la serie como local el próximo fin de semana. El equipo de Lencina tuvo sus ocasiones para abrir el marcador pero no las pudo aprovechar y Tomás Capdevila fue importante en ocasiones para mantener el arco en 0.

El próximo domingo se juega el partido de vuelta en Cutral Co y Alianza buscará el pase a la siguiente fase de la competencia.