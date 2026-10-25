Copa Neuquén: Victoria de Rivadavia como local frente a Petrolero

El Tigre se ubica tercero pero con los mismo puntos que Don Bosco

En la jornada de hoy se disputó el encuentro entre ambos equipos de la comarca petrolera, Rivadavia fue local frente a Petrolero y se quedó con la victoria por 2 a 1.

Rivadavia se quedó con los tres puntos frente a Petrolero en su cancha con goles de Gonzalo Parada y Leonel Latorre. En la visita, el gol lo marcó David Rojas.

Rivadavia queda en tercer lugar con los mismo puntos que Don Bosco que tiene mejor diferencia de gol, ambos equipos tiene 6 puntos y son escoltas de Unión de Zapala que continúa con puntaje ideal, 15 puntos. Petrolero por su parte se ubica último con 3 unidades.