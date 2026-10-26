Qué dice el pronóstico para la última semana de octubre en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este luns una jornada con posibilidad de tormentas e inestabilidad en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 13°. El viento se presentará del noreste a 17 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros. Para la noche, rotará al oeste a 20 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros.
El cielo estará con posibles tormentas e inestabilidad. Para el martes se espera una temperatura máxima de 23° y la mínima de 13° Centígrados.