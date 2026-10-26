Pre Federal de Básquet: victoria de Petrolero nuevamente como local 

El equipo de Plaza Huincul cerró un fin de semana perfecto de local, ganando el clásico el pasado viernes frente a Pérfora y ayer frente a Club Plottier.
En la jornada de ayer, no tuvo un buen comienzo el local, que logró recomponerse y pasar al frente anotando 30 puntos en el segundo cuarto para irse en ventaja por 42 a 39.
La última mitad, tuvo varios idas y vueltas con el marcador, hubo momento donde dominaba Club Plottier pero Petrolero se acercaba nuevamente en el marcador. Faltando un poco más de un minuto para finalizar, Petrolero encontró la victoria en las manos de Marco Roumec para cerrar el partido por 80 a 75 a su favor.