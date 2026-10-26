Dictarán cursos en oficios civiles e industriales desde la UTN -FRN

Serán gratuitos y están respaldados por los municipios de Cutral Co, Huincul y Provincia.

Se rubricó hoy un convenio marco entre la facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional y los municipios de Cutral Co y de Huincul.

Se trata del dictado gratuito de cursos de formación en oficios civiles e industriales. En el acto que se desarrolló en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli del municipio de Cutral Co estuvieron la decana de la UTN -FRN Patricia González, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, los intendentes Claudio Larraza y Ramón Rioseco.

Además, representantes del gremio Uocra, cuya intervención se vincula con la orientación de las capacitaciones.

La idea es fortalecer la formación de trabajadores en oficios relacionados con la construcción y la actividad industrial. El acuerdo contempla el dictado de cursos con contenidos teóricos y prácticos, orientados a brindar herramientas y conocimientos técnicos para la inserción laboral y el fortalecimiento de las capacidades profesionales.

Las propuestas previstas son: Armado, Montaje y Desmontaje de Andamios; Conexionista Eléctrico Industrial – Nivel Inicial; Auxiliar Instrumentista para la Industria – Nivel Inicial; Auxiliar de Soldador Industrial – Nivel Inicial; y Cañista Amolador – Nivel Inicial.

Al respecto, el intendente Claudio Larraza manifestó que “estas propuestas académicas son un paso más en la preparación de nuestra ciudad para el desarrollo que el GNL traerá hacia la región”.

Las capacitaciones serán gratuitas y tendrán una duración aproximada de un mes. Está previsto que comiencen durante los primeros días de noviembre y finalicen a principios de diciembre.