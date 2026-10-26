La escuela de Taekwondo Sabon Sung se destacó en un torneo internacional en Bariloche y apunta a México

Luego de la experiencia en Bariloche, la escuela ya trabaja con la mirada puesta en su próximo objetivo internacional

La escuela de Taekwondo Sabon Sung, de la comarca petrolera, tuvo una destacada participación en la Copa de Campeones, un torneo internacional que se desarrolló en San Carlos de Bariloche. Tras la competencia, el profesor Cristian Rodríguez destacó el desempeño de los deportistas y el trabajo de preparación que llevan adelante para mejorar su nivel competitivo.

El entrenador señaló que uno de los aspectos importantes en el crecimiento de la institución es la incorporación de nuevas modalidades de entrenamiento, entre ellas el uso de pecheras electrónicas, que permiten perfeccionar las técnicas y optimizar el trabajo durante los combates.

Rodríguez también destacó el intercambio de conocimientos con maestros de otras provincias y países. En ese sentido, mencionó el aporte del maestro Azucra y de una entrenadora colombiana que colabora en la preparación técnica y en las prácticas de combate.

Según explicó, el trabajo conjunto con especialistas de distintas procedencias permite enriquecer la formación de los alumnos y fortalecer el desarrollo del taekwondo en la comarca petrolera.

Luego de la experiencia en Bariloche, la escuela ya trabaja con la mirada puesta en su próximo objetivo internacional: participar en un torneo en México, previsto para marzo.