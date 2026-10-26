Judiciales de Neuquén rechazaron la propuesta del TSJ y profundizan las medidas de fuerza

Los trabajadores exigen la aplicación de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y una recategorización general

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) rechazó por unanimidad la última propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durante un plenario provincial que reunió a más de 300 trabajadores. Ante la falta de respuestas a sus demandas, el gremio resolvió profundizar las medidas de fuerza en distintas dependencias judiciales de la provincia.

Entre los principales reclamos, los trabajadores exigen la aplicación de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y una recategorización general, ante el incumplimiento de los análisis de planta que habían sido comprometidos.

Como parte del plan de lucha, se mantendrá el quite de colaboración y se realizarán asambleas en los lugares de trabajo, además de concentraciones en distintos organismos del Poder Judicial, con especial atención en la Justicia Electoral.

Paros y movilizaciones

El cronograma de medidas contempla un paro de 24 horas para el martes 27 de octubre en Neuquén capital.

Para el miércoles 28 de octubre, se dispuso otra jornada de paro por 24 horas en las circunscripciones judiciales Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, además de Rincón de los Sauces. En Neuquén capital, en tanto, habrá un retiro de actividades desde las 10 para facilitar la participación en concentraciones y movilizaciones.

La continuidad del conflicto también prevé un retiro provincial de actividades desde las 10 del lunes 2 de noviembre, cuando se realizará un nuevo plenario para evaluar el estado de las negociaciones y definir los próximos pasos.

Desde el sindicato aclararon que, si el TSJ convoca antes a una nueva mesa de negociación salarial, el plenario se realizará el día hábil siguiente, con el objetivo de analizar colectivamente los resultados de la reunión.

Reclaman una nueva convocatoria

SEJUN solicitó al Tribunal Superior de Justicia que convoque a la brevedad a una nueva instancia de negociación que permita retomar el diálogo y avanzar hacia una propuesta superadora, acorde con las demandas ratificadas por los trabajadores.

Pese a la profundización de las medidas de fuerza, el gremio manifestó su disposición a continuar las tratativas y sostuvo que las acciones sindicales no deben impedir la continuidad de las negociaciones.