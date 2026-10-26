Copelco realizará un corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

El corte afectará a los usuarios ubicados en barrio Progreso

Copelco informó que el próximo martes 27 de octubre se realizará un corte programado de energía eléctrica en Cutral Co, como consecuencia de trabajos de mantenimiento en una subestación transformadora.

Según el comunicado oficial, la interrupción del suministro se llevará a cabo entre las 11 y las 13 horas.

El corte afectará a los usuarios ubicados en barrio Progreso, en el sector comprendido desde calle 12 de Octubre hasta Cabo Belarde, y desde calle San José hasta Colón.

Asimismo, la cooperativa indicó que la suspensión del servicio alcanzará a los usuarios singulares del sector Cementerio–Corralón F&F.