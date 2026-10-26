Neuquén informó una caída del 31% en las emisiones de metano de Vaca Muerta

Según los reportes, entre 2023 y 2025 la producción hidrocarburífera aumentó 31,55%, mientras que las emisiones de metano bajaron 31,28%

El Gobierno de Neuquén presentó los primeros resultados del sistema provincial de monitoreo de gases de efecto invernadero del sector hidrocarburífero, con datos que muestran una reducción de las emisiones de metano pese al crecimiento de la producción en Vaca Muerta.

Según los reportes, entre 2023 y 2025 la producción hidrocarburífera aumentó 31,55%, mientras que las emisiones de metano bajaron 31,28%. En tanto, la intensidad de las emisiones —la cantidad de metano emitido por unidad de energía producida— se redujo 47,83%.

En el conjunto de los gases de efecto invernadero, las emisiones totales reportadas disminuyeron 9,36%, mientras que su intensidad por unidad producida cayó 31,10%.

El sistema fue creado mediante la Resolución 258/2025 y establece mecanismos para que las empresas cuantifiquen, reporten y validen sus emisiones. La Provincia trabajó para su implementación junto con la Comisión de Emisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Desde el Gobierno neuquino señalaron que el objetivo es desacoplar el crecimiento de la producción del aumento de las emisiones, mejorar progresivamente la precisión de los datos y orientar las medidas de mitigación hacia las principales fuentes de emisión.

Neuquén también complementa el monitoreo provincial con información satelital del sistema MARS, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que permite detectar eventos significativos de emisiones de metano.

Los resultados representan los primeros datos sistemáticos obtenidos por la Provincia y serán utilizados como referencia para evaluar la evolución ambiental de la actividad hidrocarburífera a medida que continúe el desarrollo de Vaca Muerta.