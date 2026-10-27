Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 23° Centígrados y la mínima de 14°. El viento se presentará del sudoeste a 18 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 20 kilómetros con ráfagas de 34 kilómetros.
El cielo estará despejado en el día y a la noche.
Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 23° y la mínima de 16° Centígrados.