Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Habrá ráfagas de 34 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 23° Centígrados y la mínima de 14°. El viento se presentará del sudoeste a 18 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 20 kilómetros con ráfagas de 34 kilómetros.

El cielo estará despejado en el día y a la noche.

Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 23° y la mínima de 16° Centígrados.