Cutral Co: formularon cargos a la mujer acusada de apuñalar a una joven en la Paseo de la Salud

El hecho ocurrió el pasado domingo

La Fiscalía formuló cargos este martes contra la mujer acusada de agredir con un arma blanca a una joven en el Paseo de la Salud, ubicada en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co. La imputada había quedado detenida el lunes y, tras la audiencia, se le impusieron medidas cautelares.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el espacio verde, donde, según los testimonios recogidos, una joven de aproximadamente 19 o 20 años habría sido atacada por otra mujer, de entre 30 y 35 años. La victima está fuera de peligro.