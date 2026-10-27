En el mes rosa hubo charla de prevención contra el cáncer de mama en el Sanatorio Plaza Huincul

Durante la semana se concretaron 50 mamografías.

En este octubre, mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama hubo actividades en el Sanatorio Plaza Huincul.

La directora del establecimiento médico, Magdalena Díaz Pietrini, explicó a este medio que el 19 de octubre, en el día de la prevención del cáncer de mama, el ginecólogo y obstetra José María Courtis brindó una charla en el hall del Sanatorio.

El espacio estuvo dirigido hacia las pacientes en general y al personal del establecimiento médico. Se dio información sobre a qué edades se comienza con los controles de screening tanto de mamografías, ecografías, y se respondieron dudas.

Durante el miércoles, jueves y viernes, se hicieron 50 mamografías gratuitas. “Las pudimos hacer a todas. Las pacientes que sacaron turnos pudieron venir y eso está bueno. Mandaban a una amiga y eso sumó un montón”, agregó Díaz Pietrini.

“La idea es que venga toda la comunidad, pero mientras que alguien venga y le comente a su madre, amiga, a su hermana, la información siempre es buena para compartir”, concluyó.

Por otra parte, la directora habló sobre el cuerpo de profesionales que se suma a la clínica privada del sindicato de petroleros privados, con la incorporación de médicos especialistas o subespecialistas.

Entre ellos sumamos hematólogos, diabetólogos, infectólogos, y están a punto de integrar una neuróloga.