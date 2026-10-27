Retiraron el cajero automático del BPN que funcionaba en el sector del sanatorio de Plaza Huincul

Este martes por la mañana se llevó adelante el retiro del cajero automático del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que se encontraba instalado en el sector del sanatorio de Plaza Huincul, en el barrio Central.
El operativo requirió la utilización de una grúa para retirar el equipo, por lo que se dispuso un corte temporal del tránsito sobre la calle Carmen Funes, en el tramo de acceso desde la avenida Rotter.
Las tareas se desarrollaron durante la mañana y obligaron a interrumpir la circulación vehicular en ese sector mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar el cajero.
Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál será el destino del equipo ni si está prevista la instalación de otro cajero automático en ese lugar.