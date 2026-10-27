Plaza Huincul: inauguraron una muestra de arte rupestre en el museo Carmen Funes

La exposición podrá ser visitada durante un mes por vecinos, vecinas y visitantes

La Municipalidad de Plaza Huincul inauguró este lunes una muestra de arte rupestre en el museo Municipal Carmen Funes, en el marco de una propuesta destinada a promover la investigación, el conocimiento y la divulgación del patrimonio arqueológico y cultural de la región.

La exposición podrá ser visitada durante un mes por vecinos, vecinas y visitantes, quienes tendrán la posibilidad de conocer diferentes aspectos vinculados con el arte rupestre y acercarse a una parte del patrimonio histórico de la Comarca Petrolera.

La iniciativa se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, y la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La propuesta se encuentra vinculada, además, con el convenio que permite el dictado en la ciudad de la Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos. En ese marco, la actividad busca fortalecer la relación entre la formación académica, la investigación, el turismo y la preservación del patrimonio cultural.