Copa Neuquén: Alianza empató con 9 y clasificó a octavos como primero en su zona

Fueron expulsados Medina y Capdevilla, Alianza casi consigue ganarlo aunque jugaba con dos menos

Se jugó esta tarde el partido que Alianza tenía pendiente con Unión Vecinal que se había postergado la semana anterior por lluvia. En un cotejo emocionante y cambiante en el resultado, Alianza empató 3 a 3 aún cuando sufrió la expulsión de dos jugadores.

El partido comenzó favorable a Alianza, que logró ponerse en ventaja apenas iniciado el encuentro con un gol de cabeza de Leandro Cerda tras un centro preciso enviado por Alan Riquelme.

Pero la pelota le pertenecía a Unión Vecinal, que generaba más juego a partir del talento de Sepúlveda y con disparos al arco de Jara y Castillo. Así llegaría el gol, tras una jugada que Sepúlveda se encargaría en transformar en gol.

La expulsión de Medina, el defensor central, por un codazo, hizo que el partido fuera más complicado para El Gallo y obligó a la salida de Antú Villagra por Méndez.

No obstante, antes de que terminara el primer tiempo, Joaquín Rickemberg, capitán del equipo, capitalizó otro centro de Riquelme y tras un rebote que dejó Cerda puso el 2 a 1.

El segundo tiempo parecía que sería mejor para Alianza, ya que antes del primer minuto, lo tuvo Cerda pero el cabezazo agónico dio en el palo y la pelota salió. La mala suerte parecía seguir para los cutralquenses porque en una jugada entre Fernández y Sepúlveda para Unión, Lascano quiso pasarle la pelota al arquero Capdevilla y convirtió en su propio arco.

Y más oscuro fue el panorama cuando el arquero Capdevilla deja alta la rodilla en un cierre que era seguro y fue expulsado por jugada antideportiva. Hubo momentos de tensión porque el árbitro consideró que golero hizo tiempo para salir de la cancha y no permitió el cambio. Se jugó una sola pelota sin que Alianza tuviera arquero y finalmente pudo ingresar el juvenil Villagra bajo los tres palos, pero debían jugar el resto del partido con nueve jugadores.

Cuando todo parecía cuesta arriba, en un ataque esporádico de Alianza, Alan Riquelme ingresa al área y recibió una falta de Benavidez que el árbitro cobró como penal. El capitán Joaquín Rickenberg se hizo cargo de la ejecución y marcó su doblete para poner el 3-2 a favor de Alianza.

Había que aguantar, Lencina hizo entrar a Erik Mendoza para reforzar el mediocampo y a Viedma y Valenzuela para que corran y presionen arriba para no defender tan cerca del arco propio. Se aguantó hasta el minuto 50, cuando Fernández se encontró con un rechazo y le pegó fuerte desde fuera del área para poner el 3 a 3 definitivo.

Mirá todo el partido acá

Con este resultado, Alianza queda como puntero de la zona C de la Copa Neuquén, y se asegura su clasificación en el primer puesto para los octavos de final. Igual queda un partido por jugarse, ante Los Canales como local, que también será transmisión de 299 Deportes.