Neuquén recategorizó a 3.730 trabajadores de Salud

Una medida que alcanza a casi la totalidad de la planta provincial.

El gobernador Rolando Figueroa dispuso mediante un decreto la recategorización de 3.730 agentes del sistema público de Salud, una medida que alcanza a casi la totalidad de la planta provincial.

La decisión se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector y establece que los trabajadores continuarán desempeñando las mismas funciones.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó que la medida representa “un acto de estricta justicia laboral” y un reconocimiento al compromiso y la formación de quienes sostienen diariamente la atención sanitaria.

El convenio contempla cinco agrupamientos: operativo, administrativo, asistente, técnico y profesional, con sus respectivos niveles y categorías.