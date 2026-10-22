Estudiantes de la tecnicatura en Mantenimiento Industrial de Plaza Huincul visitaron la AOG Patagonia

Los alumnos tuvieron la posibilidad de conocer empresas, desarrollos tecnológicos y distintas propuestas vinculadas con el sector de petróleo y gas.

Estudiantes de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, que se dicta a través de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, viajaron a la ciudad de Neuquén para participar de una visita a la AOG Patagonia 2026, en el marco de una propuesta destinada a fortalecer el vínculo entre la formación y el mundo laboral.

La actividad se desarrolló a partir del convenio existente con el Consejo Provincial de Educación (CPE), a través de la escuela de Gas y Petróleo, y permitió a los estudiantes acercarse a uno de los principales espacios de encuentro de la industria energética de la región.

Durante la visita, los alumnos tuvieron la posibilidad de conocer empresas, desarrollos tecnológicos y distintas propuestas vinculadas con el sector de petróleo y gas. El recorrido buscó complementar los contenidos adquiridos durante la formación técnica con una experiencia directa sobre el funcionamiento y las demandas de una industria central para la economía de la región.