Asesoraron al Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co para crear una huerta sociocomunitaria

Los profesionales evaluaron la calidad y la aptitud del suelo del terreno destinado al cultivo

El Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co recibió la visita del equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo de Plaza Huincul, que brindó asesoramiento para la construcción de una huerta en el establecimiento educativo.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de extensión “Huerta sociocomunitaria: Madurando sueños”, a cargo de las profesoras Luciana Gullo, Natalia Ortega y Florencia Lasalle.

Durante la visita, los profesionales evaluaron la calidad y la aptitud del suelo del terreno destinado al cultivo y ofrecieron recomendaciones para optimizar el diseño y la distribución del espacio. También orientaron sobre los materiales necesarios para poner en marcha la huerta y las alternativas para implementar un sistema de riego adecuado.