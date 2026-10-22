Incendio en el centro de Cipolletti: evacuaron edificios tras una fuga de gas

El hecho se habría originado cuando operarios que trabajaban con maquinaria pesada para retirar un árbol dañaron presuntamente un caño de gas.

Un incendio se desató poco después de las 12.30 en calle Sáenz Peña, entre Fernández Oro y San Martín, en pleno centro de Cipolletti. El episodio motivó un operativo de emergencia, el corte preventivo de la circulación y la evacuación de edificios cercanos.

Según los primeros testimonios, el hecho se habría originado cuando operarios que trabajaban con maquinaria pesada para retirar un árbol dañaron presuntamente un caño de gas. La pérdida habría desencadenado el incendio, que obligó a desplegar un importante operativo en el sector.

Ante la magnitud del fuego y el riesgo que representa una posible fuga de gas, efectivos policiales interrumpieron el tránsito vehicular y peatonal en las inmediaciones para facilitar las tareas de emergencia y evitar la circulación de personas por la zona.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos y personal de Protección Civil, que intervienen para controlar la situación y reducir los riesgos.