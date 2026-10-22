Quedó reinaugurada la plaza del barrio 25 de Mayo, conocida popularmente como “El Verde”

Bajo la lluvia, el intendente Rioseco y el gobernador Figueroa la dejaron formalmente habilitada

En un acto que no frenó ni siquiera la lluvia, quedó inaugurada oficialmente la plaza “Paseo de la Salud” que toda la comunidad conoce como El Verde.

El gobernador Rolando Figueroa fue el invitado central a este acto que encabezó el intendente Ramón Rioseco. Ambos protegidos por paraguas, porque llovía con intensidad, cortaron la cinta y quedó formalmente abierta a los vecinos.

La plaza es de las más grandes de la ciudad, ahora cuenta con cancha de fútbol, dos canchas de basquet, espacio de juegos para primeras instancias, espacio para gimnasia de adultos, lugar para jugar al ajedrez, está todo parquizado e iluminado.

El espacio será utilizado por el barrio 25 de Mayo pero también ha sido lugar de encuentro para vecinos y vecinas de Unión, Pueblo Nuevo, Centro Sur y Progreso.