¿Qué obras anunció el gobernador Rolando Figueroa en Cutral Co? Dijo que antes Rioseco estaba solo y ahora no

Aseguró que quienes quieran tener un emprendimiento relacionado con el GNL van a tener el apoyo crediticio del ENIM y el IADEP

El gobernador Rolando Figueroa estuvo en el acto aniversario de la ciudad y dejó algunas definiciones además de múltiples anuncios de obras.

Figueroa detalló estas obras para la zona:

Repavimentación de la ruta 17 hacia Portezuelo Grande (de ahí se va a unir con la ruta 51 que estará pavimentada también) y hacia Picún Leufú

Ampliación y refacción de las escuelas EPET N° 1, la EPET N° 10, el IFD N° 14 y el CPEM N° 20, además de la creación de una nueva EPET y del nuevo edificio para el CEF N° 2. También se detalla la construcción de las escuelas infantiles N° 35 y N° 89

En el sistema sanitario se hará una Unidad de Terapia Intensiva, junto con la proyección de un Centro de Salud además de finalizar una nueva guardia de emergencias, el edificio del Banco de Leche Humana y el servicio de hemoterapia.

Y también la finalización de la ampliación de la Unidad de Detención 22, la construcción de 150 viviendas, el otorgamiento de créditos para 230 familias de Cutral Co con Neuquén Habita. Y destacó que en Huincul se construirá un natatorio que también podrán usar vecinos de Cutral Co y un centro de adultos mayores.

Sobre el Proyecto GNL

Figueroa dejó definiciones políticas porque las elecciones están cerca y porque Rioseco no desaprovechó la oportunidad de recordar lo que hizo el neoliberalismo en Cutral Co (ver aparte) Y dio algunos detalles sobre el futuro.

El gobernador contó que se trabaja en el Proyecto GNL hace tres años pero que no había dicho nada antes porque “no quisimos generar ningún tipo de falsa expectativa”.

Y sobre este proyecto dijo: “la etapa de producción de GNL va a tener un impacto muy importante en toda la comarca, se va a generar trabajo, es una planta separadora de gases que demanda una inversión superior a 7.000 millones de dólares y 5.000 personas van a trabajar en su construcción, cerca de dos años, y a partir de ahí muchas personas de manera permanente para poder operar esa planta. Esa planta nos va situar en el mundo, el gas de Cutral Co se va a licuar, se va a transformar en líquido, bajándole la temperatura a 162 grados y vamos a salir con el gas de Cutral Co y Plaza Huincul a distintos mercados europeos por barco. Es la nueva etapa”.

Y también le habló a los empresarios locales, al decir que “no es como era antes, cuando existía YPF, aquel que todos añoramos y que quisimos, en donde el precio se ponía por un decreto” y agregó “hoy en día todo lo que producimos lo exportamos, si lo exportamos el mundo pone el precio, el mercado pone el precio, entonces tenemos que ser competitivos. Y cuando tenemos que ser competitivos es que tenemos que trabajar todos para ser competitivos”.

Dijo que ya acordó con Rioseco y el intendente Claudio Larraza analizar permanentemente “qué insumos van a necesitar de Cutral Co y Plaza Huincul. Y acá donde tenemos que estar atentos. Toda persona que quiera tener un emprendimiento vinculado a poder producir el ENIM y el IADEP le va a financiar con una tasa baja para que con ese capital se pueda capitalizar y puedan desarrollar sus emprendimientos pero teniendo también la compra asegurada de lo que vamos a producir y también a un precio competitivo”.

Figueroa aseguró que nunca antes el gobierno provincial había invertido tanto en Cutral Co y Plaza Huincul. “Y eso lo hacemos porque tenemos decisión política. Porque a nosotros no nos importan los votos de la próxima elección, nos importa el trabajo de las próximas generaciones que puedan salir adelante y que podamos elevar nuestra provincia a otro nivel. Hoy Neuquén está poniendo de pie a la Argentina y lo hacemos con mucho orgullo. Pero estamos convencidos que tiene que venir un reconocimiento para toda nuestra gente que todos los días se rompe el alma, para poder edificar no solo esta provincia bendita que tenemos, sino la República Argentina que queremos que salga adelante”.