ENIM apoyará financieramente a Plastiferro y Petrolera San Agustín con apoyo de intendentes y concejales

El préstamo se otorgará en igual monto a la fábrica de tuberías en Huincul y a la estación de servicios que se construye en el ingreso a Cutral Co, por el oeste

El Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) administra los fondos provenientes de la concesión del yacimiento El Mangrullo, que fuera cedido por la provincia a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul como resarcimiento por el daño que generó la privatización de YPF y el despido de aproximadamente 5000 personas.

El yacimiento primero no generaba nada de dinero pero ahora sí es productivo y genera gran parte de los fondos que se destinan a obra pública e infraestructura clave para el desarrollo de las ciudades. Y ello es así porque durante los primeros años se entregaron créditos a empresas que luego no prosperaron y que dejaron deudas al ENIM. Entonces se realizó una reforma en las ordenanzas para permitir que el dinero se utilizara en bien de las dos comunidades.

Y se estableció que los préstamos que se otorgaran, serían para empresarios locales, lo que se cumplió con préstamos para profesionales médicos, pymes petroleras y de servicios públicos. Después de muchos años, el ENIM volverá a prestar dinero a inversiones foráneas: una es la fábrica de tuberías flexibles reforzadas Plastiferro, que abastecera de estos insumos a la industria petrolera y la restante es la estación de servicios que Petrolera San Agustín construye bajo bandera Puma, en el ingreso a Cutral Co por el oeste.

El monto para ambas empresas es el mismo, 1.000 millones de pesos, que se destinarán a capital de trabajo. El Concejo de Cutral Co había aprobado el otorgamiento de los créditos hace dos semanas mientras que el jueves también se aprobó en el Concejo de Plaza Huincul, con los votos afirmativos de todos los concejales salvo Viviana Casado, quien consideró que las empresas deberían contar con su propio financiamiento y la ausencia de la concejal Liliana Gorsd.

Con la posibilidad de desarrollo que ofrece en Proyecto GNL hacia el futuro, de la mano de la inversión de YPF y sus socios ENI y XGR, habrá empresas interesadas en llegar a la región, instalarse en los parques industriales de Cutral Co y Plaza Huincul. El ENIM puede ser una herramienta para atraer más inversiones por sobre Añelo, Centenario, San Patricio del Chañar y Neuquén capital. Pero también habrá que aprender de los errores cometidos en el pasado para que ese instrumento crediticio sirva al futuro e intereses de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul. Un enorme desafío.