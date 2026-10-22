Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul este jueves

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con lluvias débiles y dispersas en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 16° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del este a 23 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros. Para la noche, mantendrá del mismo cuadrante a 25 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros.
El cielo estará con lluvias débiles y dispersas en el día y a la noche habrá lluvias y chaparrones aislados.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 11° y la mínima de 10° Centígrados.