Neuquén tendrá su Día Provincial de la Ciencia y la Innovación

Neuquén tendrá su Día Provincial de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Neuquina, que se conmemorará cada 3 de noviembre. La ley fue impulsada por la diputada provincial Yamila Hermosilla (Comunidad) y busca poner en valor la investigación y el talento local.
La fecha recuerda la promulgación, en 1964, de la Ley Provincial N.º 414, que creó la Universidad del Neuquén, antecedente de la actual Universidad Nacional del Comahue.
La Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) será la autoridad de aplicación y deberá promover actividades educativas, de divulgación científica y participación comunitaria.
La iniciativa apunta a fortalecer el acceso al conocimiento y generar oportunidades para que jóvenes de toda la provincia puedan desarrollar sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación.