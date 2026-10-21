El Plan Pehuén entregó equipamiento a cinco instituciones educativas de la comarca petrolera

El programa provincial apunta a reducir la brecha tecnológica

Cinco instituciones educativas de la Región de la Comarca recibieron nuevo equipamiento en el marco del Plan Pehuén, una iniciativa del Gobierno de Neuquén orientada a fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles en las escuelas.

La entrega se realizó este lunes en el CPEM N.º 20, con la presencia de autoridades educativas. Los establecimientos beneficiados fueron el CPEM N.º 58, la EPET N.º 10, la escuela primaria N.º 272, el Jardín de Infantes N.º 4 y el propio CPEM N.º 20.

El programa provincial apunta a reducir la brecha tecnológica y ampliar el acceso a recursos que permitan enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas.