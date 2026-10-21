Zapala inaugurará su hospital de Día Oncológico

El edificio cuenta con espacios previstos para consultorios, tratamientos, enfermería, farmacia y administración.

Zapala inaugurará el próximo jueves 29 de octubre su hospital de Día Oncológico, una obra destinada a mejorar el acceso a la atención de pacientes con cáncer y reducir las dificultades que implican los viajes a Neuquén capital para recibir tratamiento.

El proyecto surgió del trabajo conjunto entre LUNCEC (Lucha Neuquina Contra el Cáncer), CAPO (Centro de Ayuda al Paciente Oncológico), la Municipalidad de Zapala, Corfone y el Gobierno provincial.

El edificio cuenta con espacios previstos para consultorios, tratamientos, enfermería, farmacia y administración, además de un acceso para ambulancias. Según los datos difundidos durante la obra, dispone de aproximadamente 231 metros cuadrados cubiertos y 89 semicubiertos.

Las prestaciones que se brinden en Zapala serán determinantes para establecer cuánto podrán reducirse los traslados y qué beneficios concretos tendrá el nuevo centro para los pacientes oncológicos y sus familias.