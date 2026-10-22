¡¡¡Felices 93 años querido Cutral Co !!!

El acto central será a las 10 en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co.

Hoy, 22 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la fundación de Cutral Co. En una sencilla, pero no menos emotiva ceromonia, esa jornada reunió a todos los pobladores que festejaron el nacimiento ordenado de lo que se transfomó décadas después en una ciudad.

El médico Víctor Ezio Zani encabezó el acto, en su carácter de presidente de la comisión creada para solicitar al gobernador del territorio de Neuquén, Carlos Rodríguez la autorización para ser constituido como pueblo.

“El 9 de octubre de 1933 el doctor Zani, en su carácter de presidente de la Comisión de Superintendencia de Pueblo Nuevo, le comunicó al Gobernador Rodriguez: “La Inauguración del pueblo nuevo, con toda probabilidad podrá llevarse a cabo el domingo 22 del corriente y desde ya contamos con la presencia del señor gobernador y otras autoridades del Territorio”.

“Telegráficamente, el Gobernador contesta: “Estoy de acuerdo en que la inauguración se realice el día 22 del corriente”.

“Como es de suponer, la gente se conmociona. Nombra una Comisión de Festejos que preside el doctor Zani, siendo su secretario el señor José Posso. Inmediatamente comienzan los preparativos”.

“El escenario elegido para la importante ceremonia es la actual intersección de las avenidas Carlos H. Rodríguez y del Trabajo, donde se levantó un monolito diseñado con la autorización del ingeniero Rappallini, administrador y amigo personal de Zani- por el ingeniero Díaz Soto, que en el ambiente petrolero era conocido como “el petiso Soto”.

“El monolito fue construido por A. Buzzoni, “el pichón Buzzoni”, albañil natural de Puán y residente en el lugar”, así dice parte del libro Cutral Co Tiempos de viento, arena y de autoría de Alesio Miguel Saade.

Monolito fundación





“Por fin llega el día señalado: 22 de octubre de 1933. El mismo se inicia con una mañana excepcional, sin viento, con un sol brillante y cálido que baña con sus rayos un escenario singular de banderas, banderines, banda de música de la Policía del Territorio y unas 1.000 personas, muchas de ellas vestidas con sus mejores ropas domingueras. En lo alto de los humildes ranchos del caserío fundacional, el cielo azul y las nubes blancas pintaban la Patria”, reza otro segmento del mismo libro.

Sobre el acto en sí, Saade describió que “Todo está preparado para el memorable acto. A eso de las 8.30 horas -relata el doctor Zani- llegó a su casa particular, el señor Gobernador, coronel Carlos H. Rodríguez, su señora esposa y el Juez Letrado del Territorio, doctor don Julián Lastra. Se les sirvió un desayuno y después de comentarse brevemente el programa establecido, que era modesto pero de mucha repercución, todos se fueron a “Pueblo Nuevo”, cumplir con la patriótica finalidad”.

Desde entonces, y pasados 93 años con más o menos sol, los vecinos que resolvieron quedarse en Cutral Co, celebran cada 22 de octubre, la posibilidad de estar creer en el lugar donde nacieron o que eligieron para ser vivido. Con la tenacidad, la esperanza y la voluntad de trabajar cada día para vivir en una ciudad que se esfuerza por superarse. ¡¡Feliz cumple para todos nosotros!!