La escuela 269 Fili del Norte realizará una Expo de Interculturalidad en Cutral Co

Mañana jueves

La comunidad educativa de la escuela 269 Filí del Norte de Cutral Co invita a participar de la Expo 2026 de Interculturalidad, una propuesta destinada a compartir los trabajos y proyectos desarrollados por estudiantes y docentes durante el ciclo lectivo.

La actividad se realizará este jueves 22 de octubre, a partir de las 10, en el edificio escolar de la institución, y busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de saberes.

Durante la jornada, los estudiantes, junto con sus docentes, presentarán las producciones y los proyectos elaborados a lo largo del año escolar, en una iniciativa que pone en valor la diversidad cultural, las raíces y las identidades que forman parte de la comunidad educativa.