Cutral Co celebra sus 93 años y el intendente Ramón Rioseco anunció la construcción de 100 viviendas con fondos propios

"Estamos festejando una ciudad resiliente, una ciudad que se ha caído y se ha levantado sistemáticamente y que jamás se rinde", dijo Rioseco

En el gimnasio municipal se desarrolla el acto aniversario por los 93 años de la ciudad de Cutral Co. Luego de que se entonaran los himnos y ante la presencia de abanderados, representantes de instituciones y público en general, el intendente Ramón Rioseco saludó a los vecinos.

El jefe comunal realizó, como anuncio más importante, la construcción de 150 viviendas con fondos compartidos con el gobierno provincial y 100 viviendas más con fondos propios. Y aseguró que se trabajará en traer más carreras universitarias, reparar escuelas, ampliar la atención de salud pública y mejorar y ampliar la infraestructura deportiva tanto en actividades federadas como amateurs.

Rioseco comenzó su discurso con una declaración política fuerte: “estamos festejando una ciudad resiliente, una ciudad que se ha caído y se ha levantado sistemáticamente y que jamás se rinde. Una ciudad que sufrió los embates del neoliberalismo en la década del 90 de manera muy feroz, que sufrimos el abandono, el olvido, la falta de empleo, la subestimación de nuestra gente, de nuestros trabajadores, la desazón de la familia porque no había futuro, somos resilientes y somos capaces de salir adelante. Fuimos tercos, los que nos quedamos, los que luchamos, los que volvimos a construir una nueva ciudad, una nueva alternativa. Esa caída fue el nuevo nacimiento de nuestra ciudad”.

La mención del neoliberalismo tuvo tono de campaña, porque es sabido que Rioseco se opone a la política económica de Javier Milei mientras que el gobernador Figueroa mantiene una visión compartida respecto del desarrollo de la industria petrolera. Aún con la promesa de nuevos empleos a partir del Proyecto GNL de YPF para Cutral Co y Plaza Huincul, Rioseco le pidió a los vecinos “sigamos amando nuestra ciudad, que sigamos inculcando a nuestros niños, a nuestros jóvenes que defiendan esta tierra, para el futuro, que defiendan esta tierra para las próximas generaciones”.

Respecto de la gestión realizada en el último año, Rioseco explicó que trabaja en cuatro prioridades:

Infraestructura para el desarrollo: redes de gas, de cloacas, de agua, y asfalto; aquí resaltó la obra pluvioaluvional sobre calle Salta que está en pleno desarrollo, para evitar inundaciones

Educación: trabajos para que todos los chicos cumplan con la escuela primaria, secundaria y “fundamentalmente que vayan a la universidad, para que el hijo del trabajador pueda tener un título universitario”. Para ello anunció trabajo conjunto en mejoras de edificios escolares provinciales, en conjunto y la financiación de carreras. Resaltó la obra en el IFD 14 y en la EPET 1, que están en marcha. “Como decía el otro día yo, podemos tener gas, podemos tener petróleo, pero lo más importante que tenemos que tener es la educación para cada uno de nuestros niños, cada uno de nuestros jóvenes, para cada uno de nuestros trabajadores”, dijo el intendente.

Salud pública: resaltó la construcción del centro oncológico, el banco de leche, la infraestructura en los centros de salud barriales “no queremos que nadie se quede sin atención”, dijo.

Deportes: Rioseco resaltó el apoyo a los clubes Rivadavia y Alianza en fútbol pero también a los clubes incipientes en cada barrio. “Hemos construido un gimnasio más y no nos alcanza, hemos construido canchas de cesped sintético, no nos alcanza, tenemos que seguir construyendo infraestructura en los clubes federados, en los barrios, para que haya clubes que contengan”.

Al finalizar, Rioseco invitó a todos los vecinos a “seguir queriendo nuestra ciudad”. Y contó que antes de comenzar el acto el gobernador Figueroa le decía “cómo se nota en la cara de la gente como ama este pueblo, cómo se siente que es de Cutral Co. como se siente orgulloso de ser de Cutral Co así que les pido que sigan igual”, que . Muchas gracias. “.