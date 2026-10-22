Centro Sur realizará un “Te Bingo” para agasajar a las mamás del barrio

La actividad tendrá un cupo limitado de 50 personas

La Comisión del Barrio Centro Sur organizará una jornada especial para celebrar el Día de la Madre con un encuentro que incluirá bingo, premios, música y espectáculos. La actividad se realizará el 25 de octubre, a las 16:30, en las instalaciones de la sede barrial, ubicada en Elordi 28.

Desde la comisión informaron que los cartones se podrán gestionar en las instalaciones de la sede, de lunes a viernes, de 8:30 a 17, con el DNI en mano para confirmar el domicilio.

La actividad tendrá un cupo limitado de 50 personas, debido a la capacidad del espacio. Por ese motivo, se recomienda a las interesadas acercarse con anticipación para obtener su cartón.