Centro Sur realizará un “Te Bingo” para agasajar a las mamás del barrio

La Comisión del Barrio Centro Sur organizará una jornada especial para celebrar el Día de la Madre con un encuentro que incluirá bingo, premios, música y espectáculos. La actividad se realizará el 25 de octubre, a las 16:30, en las instalaciones de la sede barrial, ubicada en Elordi 28.
Desde la comisión informaron que los cartones se podrán gestionar en las instalaciones de la sede, de lunes a viernes, de 8:30 a 17, con el DNI en mano para confirmar el domicilio.
La actividad tendrá un cupo limitado de 50 personas, debido a la capacidad del espacio. Por ese motivo, se recomienda a las interesadas acercarse con anticipación para obtener su cartón.