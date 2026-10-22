Cutral Co: invitan a una charla gratuita sobre el impacto del GNL en la Comarca Petrolera

El Grupo de Profesionales vinculado al proyecto de ordenanza de Circunvalación de la Ruta Nacional 22, en articulación con la Universidad Siglo 21, invita a la comunidad a participar de la charla abierta “El GNL en la Comarca Petrolera: Oportunidades, Desafíos e Impacto Socioeconómico”.
La actividad contará con las exposiciones de la doctora Luciana Ñancucheo y el licenciado Hugo Fontalba, quienes abordarán qué es el gas natural licuado (GNL), el papel de Vaca Muerta en los proyectos de exportación y sus posibles efectos económicos a nivel nacional, provincial y local.
También se analizarán las oportunidades y los desafíos que este desarrollo energético representa para Cutral Co y las localidades de la Comarca Petrolera.
La jornada se realizará el sábado 24 de octubre, a las 10:30, en el CAU Cutral CO de la Universidad Siglo 21. La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados y se requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden anotarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/whWqLsgLgm9E8w4q7