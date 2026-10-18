Corte total en la Ruta Provincial 5 por el incremento del caudal del arroyo Carranza

La circulación por la Ruta Provincial Nº5, a la altura del puente Carranza, fue interrumpida totalmente durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, debido al incremento del caudal del arroyo Carranza y la consecuente afectación del desvío provisorio dispuesto en el sector.
El corte fue informado a las 5:38, ante la necesidad de preservar la seguridad de quienes transitan por la zona. Según se comunicó, las condiciones del arroyo provocaron una afectación sobre el desvío, por lo que se determinó suspender la circulación hasta nuevo aviso.
Desde el área responsable de los trabajos solicitaron a los usuarios de la ruta respetar la señalización existente y las indicaciones del personal de obra, además de evitar acercarse al sector afectado o intentar atravesarlo.