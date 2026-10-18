Plaza Huincul licitó una obra de concreto asfáltico por más de $1.491 millones en Otaño

Plaza Huincul realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a ejecutar obras de pavimentación en el sector sur del barrio Otaño y otras zonas de la ciudad. La contratación contempla la elaboración y colocación de 400 toneladas de concreto asfáltico en caliente, con un presupuesto oficial de $1.491.247.280.
Al proceso licitatorio se presentaron tres empresas oferentes: Cn Sapag S.A., Piuterra S.A. y Guillermo Fracchia S.R.L. La apertura de sobres constituye una instancia del procedimiento administrativo previo a la definición de la adjudicación de los trabajos.
Las calles incluidas en el proyecto
El plan contempla inicialmente la pavimentación de la avenida Misiones y de las calles Arrayanes, Dimarco, Villoldo, Berbuck, Chile, Tierra del Fuego, Challacó, San Luis, Antártida Argentina, Salta, Entre Ríos y Santiago del Estero.
Además, el proyecto prevé la posibilidad de extender las tareas a otras arterias de Plaza Huincul o incorporar obras complementarias, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante el desarrollo de la intervención.