Hallaron sin vida al cabo primero de Gendarmería que era buscado en Las Lajas

El efectivo de Gendarmería Nacional era intensamente buscado desde el sábado

El cabo primero José Galeano, de 38 años, fue hallado sin vida tras un operativo de búsqueda desplegado en la zona de Las Lajas. El efectivo de Gendarmería Nacional era intensamente buscado desde el sábado, cuando fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar un arroyo crecido mientras se dirigía a cumplir funciones en un puesto de vigilancia.

Galeano era oriundo de la provincia de Buenos Aires, padre de tres hijos y presta servicio desde hace ocho años en el Escuadrón 31 Las Lajas.

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 9, cuando caminaba hacia el puesto Cochico-Romero para relevar a un compañero. Al intentar cruzar el arroyo Romero, que se encontraba crecido, fue arrastrado por la corriente. El curso de agua desemboca en el arroyo Codihue, en inmediaciones de la Estancia Halcón, a unos 20 kilómetros de Las Lajas.

Durante el episodio, otro gendarme intentó auxiliarlo, pero también fue arrastrado por el agua. Sin embargo, logró salvarse al sujetarse de una rama.

Un amplio operativo de búsqueda

El sábado, los equipos de emergencia trabajaron durante más de ocho horas para intentar localizar al efectivo. El despliegue incluyó dos helicópteros, ocho drones y buzos tácticos.

Las tareas se suspendieron pasadas las 18.30 debido a la falta de luz natural y se retomaron este domingo con la incorporación de más embarcaciones y personal especializado en búsqueda acuática.

Finalmente, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Galeano.