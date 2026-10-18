Cutral Co: el Plan de Desagües Pluviales supera el 80% de avance

Los trabajos se concentran en la instalación de sumideros y cámaras para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.

El intendente Ramón Rioseco recorrió los trabajos en avenida Roca y Salta, donde se instalan sumideros y cámaras. Desde el municipio destacaron el funcionamiento del sistema en los sectores finalizados tras las últimas lluvias intensas.

El Plan de Desagües Pluviales de Cutral Co supera el 80% de avance y se acerca a su etapa final. Este sábado, el intendente Ramón Rioseco, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, supervisó las tareas en la intersección de avenida Roca y Salta.

En ese sector, los trabajos se concentran en la instalación de sumideros y cámaras para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.

Durante la recorrida, Rioseco destacó los resultados obtenidos en las zonas donde las obras ya concluyeron. “Funcionó muy bien, no hubo inundaciones donde ya se finalizó”, afirmó. Además, estimó que los trabajos podrían terminar dentro de los plazos previstos o incluso antes, y agradeció la paciencia de los vecinos.

Por su parte, Torrico detalló que las tareas continúan en distintos puntos de la ciudad. El ramal colector que atraviesa Di Paolo, Principal Sáez y llega hasta Eguinoa está próximo a finalizar. En tanto, los trabajos sobre Perito Moreno ya alcanzaron la avenida Olascoaga.

El funcionario también adelantó que la próxima semana comenzarán las tareas en el troncal secundario de avenida Roca.