La EPET N° 10 de Plaza Huincul ganó el primer premio en Misión Domuyo

En la categoría Cohetes de Agua

La escuela técnica de Plaza Huincul se destacó en la final provincial del programa de tecnología espacial, al obtener el primer lugar en la categoría Cohetes de Agua. La competencia reunió a estudiantes y docentes de distintas localidades de Neuquén.

La EPET N° 10 de Plaza Huincul obtuvo el primer premio en la categoría Cohetes de Agua de Misión Domuyo, cuya instancia final se desarrolló este viernes en el Centro de Convenciones Domuyo.

El segundo puesto fue para la EPET N° 12 de San Martín de los Andes, mientras que la EPET N° 20 de Neuquén capital quedó en tercer lugar. En la categoría CANSAT, el reconocimiento fue para la EPET N° 13 de Chos Malal.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Educación de Neuquén, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) y el equipo Pehuensat de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El programa busca promover la ciencia y la innovación mediante el diseño, la construcción y las pruebas de prototipos funcionales.

Durante el proceso, los equipos recibieron acompañamiento técnico y participaron en distintas etapas de selección antes de llegar a la final provincial.

La edición formó parte del tercer Encuentro Provincial de Tecnología Espacial, una iniciativa que vincula la educación técnica con la investigación científica y permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en proyectos concretos.

El resultado posiciona a la EPET N° 10 de Plaza Huincul entre las instituciones destacadas de la provincia en una competencia que promueve el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo tecnológico.