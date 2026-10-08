¿Qué pasó en NAO? Ayer hubo un foco igneo que no generó heridos

La situación la resolvió un operario con un matafuego

Una denuncia anónima en redes sociales alertó de un incendio en el predio de la Refinaría de NAO Combutibles y que había una persona herida, hechos que fueron desmentidos desde la empresa.

Según se explicó “un operario estaba realizando una tarea de rutina, tiene que poner en marcha un quemador, el procedimiento indica purgar una válvula, puede tener resto del hidrocarburos, está lejos del quemador para que no haya inconvenientes y por razones que se investigan hubo una chispa y un principio ígneo”.

El operario que realizaba la maniobra utilizó un matafuego que había cerca y lo apagó por lo que no fue necesario que intervengan los bomberos. Sin que haya daños ni que resultara herido. “A partir de ese incidente se activó el procedimiento de guardia, como establece el protocolo”, se informó desde la empresa.