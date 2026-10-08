Punto Mujeres: realizarán una jornada de salud integral en el hospital

Los turnos estarán disponibles hasta completar la agenda.

El hospital Cutral Coy Plaza Huincul será escenario este sábado 10 de octubre de una jornada destinada a facilitar el acceso a controles y prestaciones de salud integral.

La actividad se desarrollará de 10 a 17 horas y estará destinada a mujeres, varones trans y personas no binarias de todas las edades.

Durante la jornada se ofrecerán diferentes servicios y controles, entre ellos medicina general, examen y control ginecológico, Obstetricia, mamografías, toma de Papanicolaou (PAP) y test de VPH. Los turnos estarán disponibles hasta completar la agenda.