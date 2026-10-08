Punto Mujeres: realizarán una jornada de salud integral en el hospital

El hospital Cutral Coy Plaza Huincul será escenario este sábado 10 de octubre de una jornada destinada a facilitar el acceso a controles y prestaciones de salud integral.
La actividad se desarrollará de 10 a 17 horas y estará destinada a mujeres, varones trans y personas no binarias de todas las edades.
Durante la jornada se ofrecerán diferentes servicios y controles, entre ellos medicina general, examen y control ginecológico, Obstetricia, mamografías, toma de Papanicolaou (PAP) y test de VPH. Los turnos estarán disponibles hasta completar la agenda.