Plaza Huincul será sede de un encuentro murguero con entrada libre y gratuita

El evento reunirá a 14 murgas de distintas localidades y a un total de 480 murgueros

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció la realización del encuentro murguero denominado «El regreso de los amantes de la noche». La actividad se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a partir de las 17:00 horas en las instalaciones del Club Plaza.

El evento reunirá a 14 murgas de distintas localidades y a un total de 480 murgueros. Entre las agrupaciones se encuentra la murga anfitriona local, que cuenta con aproximadamente 100 integrantes. Asimismo, asistirán integrantes de otras murgas en calidad de espectadores.

La jornada se desarrollará en un recinto cerrado, por lo que la actividad no se suspenderá en caso de mal clima. La entrada es libre y gratuita, y los asistentes podrán concurrir con equipo de mate.

Desde la organización indicaron que la iniciativa busca recuperar la tradición murguera en la localidad y ofrecer un espacio de integración familiar para personas de todas las edades. A su vez, el evento permite a las agrupaciones presentarse durante el año sin limitar sus actuaciones únicamente a la temporada de carnaval. El proyecto cuenta con el respaldo de la Dirección de Cultura y del intendente Claudio Larraza como espacio de contención social a través del arte.