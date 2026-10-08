Plaza Huincul: realizan trabajos de mantenimiento en calles afectadas por las lluvias

En los barrios Altos del Sur, Norte, Marcelo Berbel y Zona de Chacras

Las lluvias registradas durante los últimos días, que continúan de manera intermitente, generaron dificultades para la circulación en distintos sectores de Plaza Huincul, principalmente en las calles de tierra.

Frente a este escenario, durante esta semana los equipos y las máquinas viales de la Municipalidad llevaron adelante tareas de mantenimiento en los sectores que presentan mayores inconvenientes.

Los trabajos se concentraron en las calles más afectadas y en las principales vías de los barrios Altos del Sur, Norte, Marcelo Berbel y Zona de Chacras, donde se realizaron tareas de relleno y acondicionamiento con el objetivo de mejorar la transitabilidad.