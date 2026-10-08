Llega el jueves: ¿sigue la lluvia en Cutral Co y Plaza Huincul?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con inestabilidad en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 5°. El viento se presentará del este a 22 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 20 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros.
El cielo estará inestable y a la noche presentarán lluvias débiles y dispersas.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 7° y la mínima de 6° Centígrados.