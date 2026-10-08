Figueroa anunció que en 2028 eliminarán Ingresos Brutos para empresas que incorporen trabajadores neuquinos

El anuncio se realizó durante la presentación del Plan de Ejecución del Parque Industrial Capital (PIC), junto al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que a partir de 2028 la provincia eliminará el Impuesto a los Ingresos Brutos para las empresas que incorporen nuevos trabajadores neuquinos. El anuncio se realizó durante la presentación del Plan de Ejecución del Parque Industrial Capital (PIC), junto al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido.

Figueroa explicó que los proyectos que se incorporen al programa provincial Invierta Neuquén tendrán una alícuota de 0% en Ingresos Brutos. Además, destacó el Registro Informático de Empleadores (RIdE), que permitirá identificar a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo y aplicar, según indicó, el beneficio impositivo desde 2028.

El gobernador sostuvo que el objetivo es generar condiciones para atraer inversiones y aumentar el empleo local. En ese marco, planteó que el crecimiento de la producción de petróleo y gas debe traducirse en mejoras socioeconómicas para la población neuquina. También destacó los beneficios que, según señaló, genera el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la actividad hidrocarburífera.

Durante el acto, Figueroa afirmó que Neuquén podría alcanzar una producción de un millón de barriles de petróleo diarios en la Cuenca Neuquina y estimó que la mayor actividad vinculada al RIGI permitiría generar cerca de 2.500 millones de dólares de superávit para la provincia en 2030. Según sus declaraciones, durante los próximos cuatro años la provincia resignaría unos ocho millones de dólares en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Por su parte, Mariano Gaido informó que 606 empresas se inscribieron para formar parte del Parque Industrial Capital y que las solicitudes alcanzaron unas 1.362 hectáreas. El intendente sostuvo que el desarrollo industrial en la ciudad y la provincia podría generar alrededor de 25.000 puestos de trabajo y destacó la articulación entre el municipio y el gobierno provincial para avanzar con el proyecto.