El museo Carmen Funes prepara una jornada especial por el Día de los Museos Municipales

El próximo 10 de octubre

El museo municipal Carmen Funes será escenario este sábado 10 de una jornada especial para celebrar el Día de los Museos Municipales, con propuestas destinadas a toda la familia.

La actividad se desarrollará de 10 a 17:30, con diferentes propuestas recreativas y culturales para quienes se acerquen a disfrutar de una jornada vinculada al patrimonio y la historia local.

Entre las actividades previstas se encuentra una feria de artesanos, que funcionará de 12:30 a 17:30, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de recorrer distintos puestos y conocer producciones locales.

Además, durante toda la jornada habrá juegos destinados a las infancias, junto con sorpresas especialmente preparadas para los más pequeños.