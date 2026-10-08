Cutral Co se prepara para la 2° Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino

La ciudad de Cutral Co será escenario de la 2° Fiesta del Tropillero y el Pialador Neuquino, una propuesta que busca poner en valor las tradiciones y destrezas vinculadas a la cultura gaucha y al trabajo con caballos.
La celebración se desarrollará durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026 en el Campo de Jineteadas “Herencia Gaucha”, donde se espera la participación de tropilleros, pialadores y protagonistas de distintas localidades.
Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la importante convocatoria de premios: la organización anunció más de 27 millones de pesos a repartir entre las distintas competencias previstas.