CFP N.º 26 abrió las inscripciones para el taller de Metrología Dimensional

Las inscripciones se realizan en Sarmiento y Matorras, de la ciudad de Cutral Co

El Centro de Formación Profesional (CFP) N.º 26 informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de Metrología Dimensional, una propuesta de capacitación orientada a la formación en técnicas de medición y control de dimensiones mediante el uso de instrumentos de precisión.

La capacitación tiene una duración de 30 horas y se dictará en el horario de 8:00 a 12:00, con dos alternativas de cursada: lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y viernes.

El taller aborda contenidos vinculados con la medición y el control de dimensiones, además del manejo de instrumentos de precisión, herramientas fundamentales para distintos ámbitos de la actividad industrial y técnica.

Las inscripciones se realizan en Sarmiento y Matorras, de la ciudad de Cutral Co, y se encuentran abiertas a personas a partir de los 16 años que hayan completado el nivel secundario.

Entre los requisitos solicitados se encuentran fotocopia del DNI, acta de nacimiento y certificado del último nivel alcanzado.