Avanza la ampliación de la Estación Transformadora Cutral Co

La inversión estimada es de $3.720 millones más IVA y el plazo de entrega previsto es de 300 días.

La Provincia avanza con la ampliación de la Estación Transformadora Cutral Co, una obra destinada a mejorar el abastecimiento eléctrico de Cutral Co y Plaza Huincul y acompañar el crecimiento de la demanda energética de la región.

En ese marco, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública 33/2026 para la adquisición de un nuevo transformador de potencia. El equipo tendrá una capacidad de 30 MVA y una relación de transformación de 132/34,5/13,8 kV, con conmutador bajo carga. La inversión estimada es de $3.720 millones más IVA y el plazo de entrega previsto es de 300 días.

Cuatro empresas presentaron ofertas para la provisión del equipamiento: Vasile y CIA S.A.C.I., Tadeo Czerweny S.A., Artrans S.A. y Tubos Trans Electric S.A. El nuevo transformador permitirá ampliar la capacidad de transformación de la estación y mejorar las condiciones de suministro eléctrico para las dos ciudades.

La obra también está vinculada con el desarrollo de generación de energía renovable en la zona. La infraestructura permitirá conectar e inyectar al sistema la energía proveniente del Parque Solar Cutral Co, cuya ampliación contempla incorporar otros 30 megavatios de generación.

El presidente del EPEN, Mario Moya, explicó que el nuevo equipamiento permitirá incrementar la potencia disponible para el parque fotovoltaico y mejorar la calidad del suministro eléctrico en Cutral Co y Plaza Huincul.

El intendente Ramón Rioseco señaló que la obra permitirá contar con mayor previsibilidad frente a los períodos de alta demanda eléctrica, tanto durante el verano como en el invierno, y acompañar el crecimiento de las ciudades.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio de Cutral Co para avanzar en obras de infraestructura. La adquisición del transformador y las tareas previstas para la ampliación de la Estación Transformadora cuentan con financiamiento compartido en partes iguales entre ambas jurisdicciones, en el marco del convenio específico firmado en marzo.